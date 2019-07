Barty, fuori la n°1 del mondo: Alison Riske fa l'impresa e centra i quarti di finale

dall'inviato a Wimbledon - Il primo colpo grosso di giornata arriva dal campo 2, dove ad aprire il programma c’era la n°1 del mondo Ashleigh Barty. Sembrava essere iniziata al meglio la partita dell’australiana, decisamente brillante lungo tutto il torneo e forte di 15 precedenti vittorie tra il Roland Garros e il torneo di Birmingham. Per un set la Barty prosegue il suo brillante cammino. Poi, l’incredibile si manifesta. E per ‘incredibile’ intendiamo lo show di Alison Riske che, molto semplicemente, inizia a tirare tutto e non sbagliare più nulla. Persino la Barty, conosciuta ormai per la sua glaciale freddezza, va in confusione. Dal piatto corde della Riske infatti escono solo vincenti. L’americana vince il secondo set e si mette in battaglia anche nel terzo. L’unico piccolo rischio – ovvero una palla break a favore della Barty nel quinto game, vince spazzato via da una super volée della Riske. Che da lì in poi non tremerà più. Break nell’ottavo gioco – con l’ennesimo vincente di dritto – e poi partita chiusa nel successivo game di servizio, con la Barty a concedere anche qualcosina di troppo. Il conteggio finale della Riske è semplicemente impressionante: 30 vincenti a fronte di 15 non forzati; ma soprattutto, nel secondo e terzo set, soltanto 6 errori gratuiti. Dopo lo scalpo alla Bencic in rimonta la Riske si leva così anche questa soddisfazione, chiudendo per 3-6 6-2 6-3. L’americana centra i quarti di finale slam per la prima volta in carriera e attende adesso la vincente del match tra Serena Williams e Carla Suarez Navarro.

Fa festa anche Elina Svitolina, che eguaglia il miglior risultato della carriera negli slam – i quarti di finale – e lo fa con una partita super convincente. L’ucraina spazza via infatti in maniera piuttosto netta le ambizioni di Petra Martic, che si arrende per 6-4, 6-2. Un risultato non banale per la Svitolina, che prima di questo torneo aveva raccolto davvero poco: solo 2 vittorie nei precedenti 9 match giocati. Ora però potrebbe arrivare un ostacolo davvero tosto: Karolina Pliskova, impegnata nel derby ceco con la Muchova ma grande favorita. Insomma, se tutto andrà secondo pronostico, raggiungere la semifinale-tabù potrebbe essere ancora una volta impresa complicata per la Svitolina.

Un’altra delle storie di giornata è quella della cinese Shuai Zhang, improvvisamente scopertasi erbivora. Lei, che nei 5 precedenti a Wimbledon aveva sempre perso la primo turno, quest’anno si ritrova ai quarti di finale. La Zhang ha infatti avuto la meglio della potente – ma ancora un po’ acerba – tennista ucraina Dajana Yastremska. Per la Zhang una vittoria in 3 set: 6-4, 1-6, 6-2. La cinese agguanta il secondo quarto di finale slam della carriera dopo quello a Melbourne nel 2016. Troverà la vincente di Gauff-Halep.

Spazio c’è anche per la rimonta della Strycova, che recupera quando ormai pareva sul baratro. La belga Mertens aveva infatti vinto il primo set per 6-4 e conduceva 5-2 nel secondo. Poi, l’incredibile rientro. 9 giochi consecutivi a favore della Strycova che vinceva 7-5 il secondo set e soprattutto saliva 4-0 nel terzo. La ceca è così riuscita nella super-rimontona e si è presa anche lei un posto ai quarti di finale di Wimbledon: attenderà una tra Kvitova e Konta.

seguono aggiornamenti nel corso della giornata...