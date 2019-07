Bautista-Agut, il sogno continua: sconfitto Pella, in semifinale c'è Djokovic

dall'inviato a Wimbledon - Continua l’incredibile cavalcata di Roberto Bautista-Agut a Wimbledon 2019. Lo spagnolo conquista la sua prima semifinale della carriera in uno Slam, superando nel quarto di finale delle sorprese l’argentino Guido Pella con il punteggio di 7-5 6-4 3-6 6-3 dopo tre ore e nove minuti di gioco. Adesso per lo spagnolo ci sarà la sfida con il numero uno del mondo Novak Djokovic.

Una bella conferma delle proprie capacità balistiche su questa superficie per Bautista-Agut, specialista del veloce avendo raggiunto in carriera 7 delle 9 finali ATP sul cemento. Certo, così lontano non si era mai spinto prima ma anche oggi ha dimostrato grande solidità in una partita tutt’altro che banale.

Pella si è infatti giocato bene le proprie carte, perdendo un primo set molto tirato e non alzando bandiera bianca nemmeno a inizio terzo, quando di fatto si era trovato sotto 7-5, 6-4. L’argentino ha tentato il numero visto già con Seppi – quando ha recuperato e vinto al 5° una partita in cui Andreas era sopra 2 set a 1 e 4-2 nel quarto – oppure quello con Raonic, dov’era risalito addirittura da due set sotto. La vittoria del terzo set non ha però scalfito le emozioni di Bautista-Agut, che con un break a inizio quarto set ha poi gestito in maniera molto fredda la pratica.

Per il più atipico degli spagnoli – insieme certamente a Feliciano Lopez – c’è ora l’ostacolo più difficile: Novak Djokovic. Il serbo conduce infatti 7-3 nei precedenti, ma occhio agli incroci; le ultime due partite – a Doha nel 2018 e soprattutto a Miami quest’anno – le ha vinte proprio Bautista-Agut.