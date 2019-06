Caruso, Arnaboldi e Gatto-Monticone: en-plein Italia, tutti in tabellone a Wimbledon!

Seconda qualificazione consecutiva a un main draw Slam per Salvatore Caruso. Dopo l'exploit del Roland Garros - dove dopo aver passato le qualificazioni si è spinto fino al terzo turno prima di arrendersi a Djokovic - il siciliano ha concesso il bis sui prati di Roehampton, a Londra: nel turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon il 26enne di Avola, numero 125 del ranking mondiale e 18 del seeding, ha liquidato per 6-3 6-2 6-1, in appena un'ora e 23 minuti di partita, il canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 114 Atp e ottava testa di serie delle 'quali', a febbraio finalista nell'ATP di New York.

Caruso era la quarta volta che disputava le 'quali' dello Slam british, ma è la prima volta che riesce ad accedere il tabellone principale. Così come prima volta nel main-draw sarà anche per Andrea Arnaboldi. Il 31enne canturino, numero 209 del ranking mondiale, è riuscito a superare dopo una gran battaglia in 5 set il russo Evgeny Karlovskiy, numero 217 Atp. Arnaboldi si è imposto per 6-4 6-3 3-6 4-6 6-3 ed è riuscito a centrare il main draw di uno slam per la prima volta 3 anni dopo il Roland Garros 2015.

I due azzurri si aggiungono alla truppa degli altri già presenti in tabellone, portando a 9 gli italiani nel maschile di Wimbledon: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi. Gli incontri del tabellone principale cominceranno lunedì 1 luglio sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club.

Festa però è stata anche nel femminile, dove oltre a Camila Giorgi si aggiunge Giulia Gatto-Monticone. Rimonta vincente della piemontese che supera la francese Oceane Dodin 3-6 7-5 6-1 dopo essere stata sotto 6-3 4-1. Seconda qualificazione consecutiva per la Gatto-Monticone in uno Slam; lei che di fatto fino al Roland Garros aveva atteso 17 anni di carriera per centrare il main-draw di un major.