Cecchinato, continua il momento no: l’azzurro fuori in tre set con De Minaur

Rimane la semifinale con Dominic Thiem al Roland Garros 2018 il miglior risultato di Marco Cecchinato in uno Slam. L’impresa ai quarti di finale con Djokovic, però, sembra ormai lontana anni luce. In mezzo c’è il miglior piazzamento della carriera: 16° posto a febbraio. Da lì una lenta e inesorabile crisi, con l’eliminazione al primo turno a Indian Wells, al Roland Garros, sommata a quelle rimediate tra al Queen’s e a Eastbourne e l’attacco influenzale appena prima del torneo di Budapest. Un calo non solo fisico, ma anche e soprattutto mentale, culminato con la recentissima separazione dallo storico coach Simone Vagnozzi.

Sul campo 15 il 26enne palermitano si presenta solo al decimo game, con un paio di palle corte di pregevole fattura che gli consentono di scrivere "1" accanto al suo nome. Ma il suo gioco è discontinuo, nervoso, pieno di errori e valutazioni sbagliate. De Minaur, testa di serie numero 25 del tabellone londinese, non fa altro che fare il suo dovere. Ceck riesce anche a recuperare sul 3 pari, ma l’australiano non si fa intimorire più di tanto. Il quinto break dell’incontro offre ad Alex il secondo parziale, mentre il terzo set, il più combattuto, si decide al tie break. Il siciliano recupera un mini break, ma sul 5 pari sbaglia due diritti fatali.

Cecchinato non vince un match dalla terra del Foro Italico sulla quale aveva superato al debutto proprio Alex De Minaur. Oggi l’australiano non gli ha concesso nulla: emblematico il numero delle palle break salvate dall’australiano: 7 su 8. Una sentenza. Ora la testa di serie 25 affronterà l’americano Steve Johnson al secondo turno.