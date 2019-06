Come gustare l'atmosfera di Wimbledon a 15 anni e 122 giorni e 31 anni e 221 giorni. La soddisfazione di Cori Gauff e Giulia Gatto-Monticone è palpabile dopo due piccoli grandi traguardi raggiunti da tenniste appartenenti a due diverse generazioni.

Coco Gauff: la classe 2004 cresciuta nel mito di Serena

La prima, Coco Gauff, sta facendo parlare di sé anche oltreoceano. È, infatti, la più giovane qualificata a Wimbledon nell'Era Open. Le giocatrici che potete vedere nella tabella sottostante, ancora più precoci di lei, avevano infatti avuto una strada più diretta ma anche più semplice partecipando ai Championships grazie a una wild card o al ranking WTA. Nessuna, insomma, dal 1968 in avanti aveva vinto il torneo di Roehampton alla tenera età di 15 anni e quattro mesi.

Nata sotto il segno delle sorelle Williams, il suo modello è Serena anche se somiglia fisicamente di più a Venus. Il suo servizio già adesso riesce a toccare punte di oltre 180 chilometri orari. L’americana non aveva mai giocato prima sull’erba, ma ha completato l’opera con tre successi senza perdere set tra cui il 6-3 6-4 al primo turno contro Aliona Bolsova, numero 1 del seeding e recentemente agli ottavi di finale del Roland Garros. Nell’ultimo turno, la numero 301 WTA ha inflitto un netto 6-1 6-1 a Greet Minnen in appena 55 minuti.

D’altronde, per i suoi connazionali era solo questione di tempo dopo che, nel settembre del 2017, la classe 2004 allieva di Patrick Mouratoglou raggiunse la finale allo US Open junior. Ha già un contratto pesante con la Barilla e sarà la più giovane del millennio a giocare uno Slam.

Giulia Gatto-Monticone, da Parigi a Londra è una seconda giovinezza

Due anni prima che Cori Gauff venisse alla luce, Giulia Gatto-Monticone giocò il suo primo match professionistico. Era il 2002 e a distanza di 17 anni, la tennista di Torino, numero 162 del mondo, avrà la chance di disputare il suo primo Wimbledon. Se l'è guadagnata con un percorso culminato con il successo sulla Dodin, dopo essere stata sotto di un set e 4-1 nel secondo. Per lei questa è una seconda giovinezza dopo l’esordio al Roland Garros di appena un mese fa, quando divenne la più anziana debuttante in uno Slam dopo la 43enne Renée Richards allo US Open 1977.

" È un sogno che si avvera. Se mi avessero detto a maggio giocherai sia nel tabellone principale del Roland Garros che in quello di Wimbledon avrei riso "

La bellezza del sorteggio: Venus Williams per Cori Gauff, Serena per Gatto-Monticone

" Sapevo di essere l'outsider. Spero di avere la chance di affrontare Serena (Williams, ndr). È per lei che ho cominciato a giocare a tennis "

Le parole della Gauff dopo l'approdo al main draw oggi suonano come profetiche. Il sorteggio ha reso, infatti, ancor più stimolanti queste due storie intrecciate. La stellina americana non affronterà l'idolo Serena, come nei suoi sogni, ma potrà vedersela con la sorella Venus, altro punto di riferimento della sua infanzia: tra le due ci sono 24 anni di differenza.

Giulia Gatto-Monticone si è aggiudicata, invece, Miss 23 Slam Serena Williams. Una sfida probitiva, è innegabile, ma anche un regalo della sorte se vogliamo leggerla in un'altra chiave: non avrà niente da perdere, giocherà a mente sgombra e con ogni probabilità debutterà a Wimbledon sul campo centrale. In ogni caso sarà un'esperienza indimenticabile.