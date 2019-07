Cori Gauff è troppo giovane per giocare tutti i tornei: la regola della WTA fa discutere

L'adolescente americana Cori Gauff sta conquistando il mondo del tennis con le sue prestazioni sull'erba di Wimbledon e la sua personalità scintillante. Ci vorranno tre anni, però, prima che la quindicenne, la più giovane nell'era Open ad accedere al tabellone principale dei Championships tramite le qualificazioni, possa brillare regolarmente nel tour femminile.

Questo è dovuto alla cosiddetta "Age Eligbility Rule" (AER), una regola che è stata introdotta dalla WTA più di vent’anni fa per evitare che le giovani stelle del tennis si bruciassero. Con l'esplosione di Coco Gauff, la più precoce numero 1 del mondo a livello Junior, ci sono state richieste per cambiare questa regola, in particolare da parte di suo padre, Corey Gauff, e del suo allenatore, Patrick Mouratoglou.

La regola dell'età pone, infatti, delle restrizioni sul numero di tornei a cui una tennista Junior è autorizzata a partecipare in una stagione. La norma è stata introdotta dopo che un certo numero di campionesse di tennis in erba non sono state in grado di far fronte alle conseguenze di un improvviso mix di successo e fama finendo per soffrire di esaurimento.

Venus Williams e Cori Gauff a WimbledonGetty Images

L'esempio più famoso fu Jennifer Capriati che vinse l'oro olimpico ai Giochi del 1992 a Barcellona all'età di 16 anni, tre anni dopo essere diventata professionista. Già milionaria a 13 anni, la rapida ascesa di Capriati si fermò cinque anni dopo, a causa di problemi extra campo. Capriati tornò a giocare a tennis superati i vent'anni e vinse tre titoli del Grande Slam.

Capriati vincitrice degli Australian OpenEurosport

Sebbene Gauff avesse già avuto un successo fenomenale a 13 anni, arrivando in finale agli US Open Junior, non le fu permesso di percorrere la rotta Capriati. La regola dell'età impedisce, infatti, alle ragazze di età pari o inferiore ai 13 anni di competere nei tornei professionistici, alle Olimpiadi e in Fed Cup. Il motivo? Il tour femminile considera il tennis professionistico un "ambiente ad alte prestazioni e ad alto rischio", inadatto alle giovani che attraversano varie fasi dell'adolescenza.

" Penso che la vera essenza della regola sia che queste sono bambine che competono in un posto di lavoro per adulti, punto e basta "

Alla CNN Sport Ashley Keber, vicepresidente WTA, spiegò così questa decisione. Le quattordicenni possono partecipare a 18 eventi junior e a otto tornei del circuito pro all'anno, ma questo numero aumenta stagione dopo stagione. Dal giorno in cui una giocatrice compie 18 anni è autorizzata, invece, a partecipare a tutti i tornei che desidera. L’AER si è, però, evoluta nel corso del tempo: un gruppo consultivo di esperti in medicina sportiva, medicina interna, psicologia, coaching e terapia fisica ha stabilito che certi fenomeni possono essere premiati con delle "deroghe meritate" per competere con le loro coetanee.

Dal momento che Gauff ha vinto il titolo Junior del Roland Garros l'anno scorso all'età di 14 anni, e ha terminato la stagione tra le prime cinque della classifica Junior, le è stato permesso di giocare più tornei dal compimento del suo 15esimo anno fino all'età di 18 anni. Coco Gauff può ora partecipare a 14 tornei del circuito maggiore fino a quando compirà 16 anni il 13 marzo 2020, secondo quanto dichiarato dalla WTA. Dato che Wimbledon è il suo settimo torneo pro, la stellina statunitense è libera dunque di partecipare ad altri sette tornei fino a quel giorno.

" Le restrizioni del torneo stanno esercitando una pressione extra sulle giovani giocatrici "

Alle parole del padre di Coco Gauff, sono seguite quelle altrettanto chiare di Mouratoglou, che ha guidato l'americana da quando aveva 11 anni:

" Il tennis è questione di slancio, e se rompi lo slancio delle giocatrici, allora forse Martina Hingis non sarebbe mai stata la numero 1 del mondo "

Martina Hingis ha vinto i suoi cinque titoli del Grande Slam da adolescente, tra il 1997 e il 1999, mentre l'ultima teenager a vincere un major nel singolare femminile è stata la russa Svetlana Kuznetsova, che ha trionfato agli US Open del 2004 quando aveva 19 anni.

Qual è l'altro lato della medaglia? La WTA si difende usando questa regola come forma di tutela: le carriere delle giocatrici ora durano in media due anni in più e il numero di tenniste che hanno abbandonato il tennis prima dei 22 anni è sceso dal sette al due per cento. Cori Gauff potrebbe dunque dover rinunciare a milioni di dollari in premi in denaro, ma la regola dell'età potrebbe anche aiutarla, secondo i vertici del tennis mondiale, ad avere una carriera più sana e di maggior successo nel lungo periodo. Voi da che parte state?