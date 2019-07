Cori Gauff 'million dollar baby': contratti stellari per la promessa del tennis mondiale

Sembra che Cori Gauff, la nuova stellina del tennis mondiale diventerà milionaria entro la fine dell’anno. La tennista americana ha 15 anni e un pocket money che fa girare la testa anche a chi in vetta ci sta da un bel pezzo. È appena salita su una giostra, che porta in alto chi dimostra fin da subito di avere un talento speciale, che è in grado di farti bruciare le tappe e che non aspetta la maggiore età per farti diventare "grande".

A 15 anni inizi a pensare a cosa vuoi fare e cosa vuoi diventare: l'avvocato, la dottoressa, il calciatore, l'attrice. Ecco, Cori già quando ne aveva 12, sognava in grande e dichiarò in un'intervista a ESPN di "voler essere la più grande di tutti i tempi".

GOAT. Suona un po’ come un teenage dream, una fantasia adolescenziale. Ma nel suo caso, forse non lo è: in lei c'è la consapevolezza che questo possa succedere davvero.

Nel 2017 è stata la più giovane tennista a raggiungere la finale US Open junior e l’anno dopo ha vinto il suo primo titolo a Parigi, con il Roland Garros. È la più giovane tennista a essere numero 1 del ranking femminile junior e con Wimbledon è diventata la donna più precoce ad essersi qualificata per il tabellone principale in un Grande Slam. Numeri primi che la proiettano al centro della scena e quindi all'attenzione del pubblico e degli sponsor, soprattutto.

Tre sponsor per un contratto milionario

Coco Gauff ha firmato per tre grandi brand: New Balance, Barilla e Head, marchio specializzato in attrezzatura tecnica per il tennis. Le imprese hanno sicuramente visto nella giovane promessa del tennis, l'erede delle sorelle Williams, che creeranno inevitabilmente un vuoto, una volta ritiratesi, destinato forse a essere colmato proprio dalla Gauff. Il colosso dell'abbigliamento sportivo, in particolare, ha portato avanti lo scorso anno, una dura trattativa per aggiudicarsi la giovane tennista, che anche Nike corteggiava assiduamente.

A Marzo di quest'anno, l’azienda regina della pasta, invece, ha dato il benvenuto all'enfant prodige nella sua squadra di campioni, che vanta già la sciatrice americana Mikaela Shiffrin e il 20 volte vincitore Slam, Roger Federer, con un contratto del valore di 40 milioni. Barilla aveva dichiarato di aver scelto Cori in quanto "interprete dei valori di Barilla: passione, dedizione e fair play." Un endorsement dunque prestigioso che prevede inoltre dei bonus in base alle prestazioni che si vanno a sommare alla quota concordata. Il tutto ovviamente diventa parte dell'"eredità tennistica", guadagnata sui campi.

I guadagni a Wimbledon

Con Wimbledon, Cori Gauff si porta a casa circa 220.000 dollari (lordi) che sono andati a ingrassare il pocket money in carriera che prima del torneo inglese valeva 75.000 dollari. Insomma, un gruzzolo di quasi 300.000 dollari, senza contare le tasse da detrarre, destinato a crescere fino a contare una cifra a 6 zeri entro il 2019. 1 milione di dollari prima di spegnere 16 candeline. 16 candeline dorate.