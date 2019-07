Djokovic-Federer, il match point e i colpi più belli delll'incredibile finale

si è conclusa da poco la finale maschile di Wimbledon, la più lunga della storia, quella che ha regalato a Novak Djokovic il suo quinto Championship e che ha negato a Roger Federer di arrivare a 21 slam e allungare il record. Questa partita sarà ricordata da molti come una delle più belle di sempre per le emozioni regalate e il livello di tennis offerto, per alcuni ci sarà la gioia nel vedere Djokovic avvicinarsi come numero di titoli allo stesso Federer e a Rafa Nadal, per altri invece ci sarà il rammarico dell'occasione concreta sfumata per lo svizzero.

In ogni caso, come dicevamo, è stata davvero una partita che merità di essere tramandata, indipendentemente da chi abbia vinto, e ci gustiamo alcuni dei punti più belli.

Match epico, conclusione ingloriosa: stecca di Federer sul match point

Una partita da Avengers: Tom Hiddleston (Loki) e Benedict Cumbertbatch (Doctor Strange) in tribuna

Il secondo match point salvato da Djokovic

Scambio mozzafiato nel quarto set

Il GOAT è Federer, ma chi bruca l'erba è Djokovic