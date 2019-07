Djokovic regola Kohlschreiber all'esordio: il campione in carica è al 2° turno

" Wimbledon occupa un posto speciale nel mio cuore e nella mia carriera. Sono cresciuto vedendo Sampras. I primi turni sono sempre insidiosi, lui gioca un tennis di alta qualità e sull’erba riesce a colpire in anticipo. Quest’anno mi ha battuto a Indian Wells. Spero che la collaborazione con Goran (Ivanisevic, ndr) possa durare a lungo "

Il campione in carica non tradisce. C’era curiosità in merito all’esordio di Novak Djokovic, chiamato a un battesimo non banale contro Kohlschreiber e voglioso di far partire con il piede giusto la collaborazione con Goran Ivanisevic. Sembrava un incontro casuale, quello catturato dagli scatti all'All England Club, mentre il croato è stato aggiunto in extremis al team del numero 1 del mondo.

" Stavo viaggiando verso la Svezia e ho ricevuto la chiamata di Djokovic che mi ha colto completamente di sorpresa. Ho concluso il mio impegno e ho raggiunto Nole per iniziare a lavorare con lui. Quando ti chiama Djokovic, è un riconoscimento personale. È bellissimo essere scelti. Spero che la nostra collaborazione sia duratura. Sto cercando di rimandare alcuni dei miei impegni già presi, per adesso posso rimanere con Nole solo la prima settimana "

Per Goran Ivanisevic, vincitore dell'edizione 2001, un'altra opportunità, dopo quelle con Cilic (esperienza coronata con gli US Open vinti nel 2014) e Berdych. Per Novak Djokovic, di contro, una nuova esperienza dopo quella con Boris Becker e quelle meno fortunate con Agassi e Stepanek.

In campo, invece, Djokovic regala la solita prestazione da primi turni Slam: il numero 1 del mondo alza il livello solo quando è strettamente necessario. In avvio, gli occorre un po’ di tempo per registrare il servizio, ma quando fiuta il pericolo Nole prende le misure e si sveglia. Kohlschreiber, vincitore nel precedente di Indian Wells a marzo, resta in vita fino al 5-5 del secondo parziale. Djokovic, con un urlo liberatorio, piazza il break che gli dà il set e anche la tranquillità.

Kohlschreiber cerca di allungare il match e di difendersi oltremisura sfruttando qualche errore, soprattutto con il dritto, del detentore: è troppa, però, la differenza tra i due, specialmente in risposta dove il serbo si costruisce l’accesso al secondo turno, in due ore e tre minuti, contro l’americano Kudla.