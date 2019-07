Novak Djokovic continua a vincere e convincere. Dopo l’esordio contro Philipp Kohlschreiber arriva un altro successo, netto e mai in discussione ai danni Denis Kudla. Era una prima assoluta per il detentore del titolo con l’americano che vanta come miglior risultato negli Slam gli ottavi di finale, raggiunti proprio a Wimbledon nel 2015.

Video - Wimbledon, Djokovic: "È sorprendente vedere Federer secondo, Nadal se lo meritava" 00:32

La differenza, però, è schiacciante tra il numero 1 del mondo e il 111esimo giocatore del ranking ATP. Il Djoker prende subito il largo, gestisce le energie e sbriga la pratica in appena un’ora e 33 minuti. In ogni zona del campo il quattro volte vincitore dei Championships domina la scena smorzando le speranze del pubblico del centrale di poter assistere a una partita degna di questo nome.

" Hubert Hurkacz è uno dei migliori della nuova generazione e serve molto bene. Non ha nulla da perdere. Che vinca il migliore! "

Il campione in carica, grazie a un bottino finale di 37 vincenti e 18 errori non forzati - bilancio in perfetta parità, invece, per Kudla (22-22) - si prepara dunque al match di terzo turno che lo vedrà impegnato con Hubert Hurkacz, per il remake del primo turno del Roland Garros di un mese fa. Il polacco, sconfitto a Parigi per 6-4 6-2 6-2, potrebbe dare qualche fastidio in più al vincitore di 15 Slam ma niente lascia presupporre un verdetto diverso da quello che tutti si aspettano.