Fabio Fognini "scusato" dall’All England Club, se la caverà con una multa

Se la caverà con una multa Fabio Fognini dopo il suo ormai celebre “sbrocco” nei confronti dell’erba di Wimbledon nel corso del match perso contro Tennys Sandgren. Il tennista ligure, infatti, si era lasciato ad andare ad un commento (in lingua italiana) che sostanzialmente recitava: “Maledetti inglesi, dovrebbe scoppiare una bomba su questo circolo”. Il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, già nel corso della conferenza stampa post-match, ha chiesto scusa a tutti, minimizzando l’accaduto. Oggi, puntualissima, è arrivata la replica di Richard Lewis, amministratore delegato dell’All England Club.

" In primo luogo voglio iniziare dicendo che ho apprezzato le scuse di Fognini. Sono cose che possono accadere nei momenti più concitati delle partite, soprattutto quando si è sotto nel punteggio. Ad ogni modo non posso che dire che si è trattato di un commento fuori luogo. Penso che non sarei sorpreso di una piccola multa, ma ritengo che la terremo sicuramente in conto, accettando le scuse. "

Fabio Fognini in campo al terzo turno di Wimbledon 2019 contro SandgrenGetty Images

Si può dire, quindi, “caso chiuso” tra Fognini e il circolo di tennis più famoso del mondo. Ma, com’è ben noto, non si è certo trattato dell’unico provvedimento preso nel corso di questa prima settimana di incontri. L’australiano Bernard Tomic, per esempio, è stato privato dell’intero premio di 56.600 dollari per il suo primo match, finito in soli 58 minuti, come ha riportato La Gazzetta dello Sport, mentre Nick Kyrgios non subirà azioni disciplinari dopo aver ammesso di avere provocato sia Rafa Nadal sia l’arbitro del loro match.

“In generale, – conclude Lewis – ci sono stati solamente uno o due incidenti, ma se guardiamo indietro negli anni, succede sempre qualcosa. Anche questa è la bellezza del tennis, emozioni e passioni che si sovrappongono”.

Video - Fognini si scusa: "Ero frustrato, sono cose che si dicono in campo" 00:36

Alessandro Passanti