Favola Cori Gauff: a 15 anni batte Venus Williams e vince il suo primo match negli Slam

A 15 anni e 110 giorni Cori Gauff vive una vera e propria favola. La più giovane giocatrice capace di qualificarsi al tabellone principale di Wimbledon nell’Era Open piega Venus Williams in quello che idealmente sembra un passaggio di consegne.

L’eterna Venere vinse quattro dei suoi sette Slam (di cui cinque Wimbledon) quando la connazionale non era nemmeno nata. Coco Gauff è, infatti, la più giovane a vincere un match in uno Slam dai tempi di Anna Kournikova agli US Open 1996, a Wimbledon dal 1991 (Jennifer Capriati). Un papà che giocava a basket, una mamma che faceva atletica si trovano così sul campo 1 a scattare foto alla loro bimba dalle tribune di Wimbledon.

" È la prima volta che ho pianto dopo aver vinto un match. Mi sono detta di stare calma, non ho mai giocato su un campo così grande. Io sto vivendo il mio sogno adesso "

Senza paura, servendo benissimo anche con la seconda di servizio, la stellina a stelle e strisce con un doppio 6-4 completa il suo capolavoro con un tennis che si sposa alla perfezione con questa superficie. Il suo esordio Slam sull'erba degli eletti è già storia, come le sue lacrime unite al dolce sorriso di Venus Williams, punto di riferimento della sua infanzia insieme all'idolo Serena. Segnatevi questo nome: Cori Gauff, nata il 13 marzo 2004.