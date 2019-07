Federer, l'ostacolo Clarke non è un problema: lo svizzero vola al 3° turno

dall’inviato a Wimbledon – Giusto il tempo di un impatto shock, prima di adattarsi alla situazione, provare a giocare il proprio tennis e ritrovarsi alla fine di quello che tutto sommato è stato un bel sogno. E’ stato il pomeriggio di Jay Clarke, wild card britannica classe 1998 numero 168 del mondo, che dopo aver passato il primo turno ha avuto l’onore di farsi un giro sul secondo campo più importante di Wimbledon contro il tennista più popolare di tutti i tempi.

Il risultato alla fine è stato scontato: tre set a zero Federer e accesso al terzo turno per lo svizzero. Un Roger partito forte a differenza dello scorso martedì sul centrale – dove lasciò un set – e bravo in quelle due/tre situazioni in cui ha dovuto prestare attenzione nel secondo set. Già perché dopo un avvio terribile – il 26 minuti Federer era salito 6-1 – Clarke si è messo a giocare un discreto tennis, trovando un po’ di aiuto dalla prima di servizio e lanciandosi qualche volta verso rete (cosa sempre consigliabile su questi campi, nonostante 4 giorni consecutivi di sole e caldo li abbiano già quasi trasformati nella consueta ‘terba’). Momenti in cui Federer è stato abile a non distrarsi: il 15-30 sul proprio servizio nel decimo game, quando Clarke si è trovato a due soli punti dal set; o il mini-break di svantaggio accusato a inizio tie-break. Federer ha fatto suonare l’allarme, vinto il secondo set ed evitato di impelagarsi in uno spreco di energie evitabile.

Il terzo set si è infatti aperto con il più classico dei break dello svizzero, a quel punto lanciato in volata verso il proprio traguardo volante del terzo turno.

Un terzo turno dove lo svizzero affronterà il vincitore del derby francese Barrere-Pouille, nel prosieguo di un cammino fin qui senza grandi ostacoli. Dovesse essere l’ex n°10 del mondo Pouille (al momento della stesura di questo articolo ipotesi molto probabile essendo sopra 2 set a 0=, al di là dei favori chiari del pronostico, sarebbe certamente il primo vero test per lo svizzero nella sua ricerca delle nona sinfonia britannica. Staremo a vedere.