" Rafa Nadal è stato fondamentale per lo sviluppo della mia carriera "

Parole e musica di Roger Federer. Il 20 volte vincitore di un titolo nei tornei del Grande Slam (e che da lunedì inizierà la sua caccia al nono Wimbledon) ha parlato della sua carriera a 360 gradi in una lunga intervista al Financial Times, riportata da TennisWorldItalia.com. Lo svizzero, infatti, ha approfondito l'eterna e splendida rivalità con il tennista nato a Manacor, parlandone sotto diversi punti di vista.

" Ovviamente avrei preferito dominare per sempre, dopotutto quando Rafa è arrivato ad alti livelli ho avuto bisogno di un po’ di tempo per abituarmi all'idea. Però (rivolgendosi a Nadal) a un certo punto tanto di cappello, sei bravo. Tuttavia, quando hai un avversario così formidabile devi capire diverse cose. Io, per esempio, mi sono reso conto che non potevo essere da solo in cima, che avevo bisogno di rivali. Sono grato a Rafa e a tutti gli altri, per avermi reso un giocatore migliore "

Video - Top 10: Khachanov, Nadal, Federer, Thiem, i colpi più belli visti al Roland Garros 2019 04:00

A quasi 38 anni di età (li compirà l’8 agosto) Roger Federer non ha ancora minimamente deciso di fermarsi e appendere la racchetta al chiodo. Per uno sportivo non è mai semplice scegliere il momento giusto, spesso anche per la paura di quello che succederà “dopo”. Non sembra il caso del nativo di Basilea.

" Non avrò paura del vuoto dopo il ritiro. Ho una fondazione, quattro figli, degli sponsor che mi seguiranno anche dopo aver smesso di giocare e, quindi, penso che le cose andranno bene. Certo, mi mancherà l’altra famiglia, i giocatori. Penso che sarà la cosa più difficile da affrontare. Un giorno ti ritiri e ti poni la domanda: con chi manterrai ancora i rapporti? Ed è allora che ti rendi conto di quali sono i tuoi veri amici nel tour. E ti accorgi, almeno nel mio caso, che non ce ne sono molti. Tra quelli con cui rimarrò in contatto, penso che ci sarà proprio Rafa "

alessandro.passanti@oasport.it