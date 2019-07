" Ero freddo, sono stato nervoso per un set e mezzo. La palla non andava dove volevo io. C'ho messo un set per mettermi in moto purtroppo, c'è molta strada da fare "

Accigliato e severo con se stesso, Roger Federer parla a caldo dopo la vittoria su Lloyd Harris con il fastidio di chi non aveva messo in preventivo un contrattempo. In 28 minuti il primo set finisce, infatti, nelle mani del sudafricano e per lo svizzero si palesano le streghe dell'eliminazione di un anno fa ai quarti, contro un sudafricano ben più rodato e quotato come Kevin Anderson.

Il primo turno diventa così motivo d’interesse – come se ce ne fosse bisogno quando scende in campo l'otto volte campione – con Federer che, contratto e bloccato, vede di fronte a sé un ragazzo di 22 anni che gioca senza paura: i fondamentali per giocare sull'erba, servizio e dritto, non mancano ad Harris che fa così un assist agli amanti delle statistiche: il vincitore di 20 Slam non perdeva il primo set giocato a Wimbledon dal 2010 quando batté Falla 5-7 4-6 6-4 7-6 6-0. È solo la quinta volta in carriera che il basilese cede il primo set al primo turno ai Championships. Era accaduto anche nel 1999 (Novak), 2000 (Kafelnikov) e 2002 (Ancic), ma ancora non era iniziata l'era Federer.

Roger FedererGetty Images

L'otto volte campione diventa più aggressivo in risposta nel secondo parziale e i muscoli si sciolgono: con questi anche la testa e il rovescio lungolinea, spesso misura e termometro del suo tennis. Harris, come sui piatti di una bilancia, inizia a sbagliare e a perdere fiducia fino a essere ribaltato. Federer accorcia gli scambi, estrae dal cilindro pregevoli soluzioni balistiche e lascia le briciole al sudafricano con la consueta sapiente copertura della rete: finisce 3-6 6-1 6-2 6-2 in un'ora e 50 minuti e al secondo turno ad attendere re Roger c'è il britannico classe 1998 Jay Clarke.