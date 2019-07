Fognini si fa scappare una parola di troppo: "Su questo circolo dovrebbe scoppiare una bomba"

Fabio Fognini non ha proprio digerito il fatto di essere stato spedito sul campo 14 per il suo terzo turno del torneo di Wimbledon contro Tennys Sandgren. Questa volta, però, ha usato modi e parole che potrebbero costargli conseguenze pesanti.

Già nella giornata di venerdì Fogna aveva ironizzato sul proprio profilo Instagram con una storia in cui diceva: "Vi aspetto numerosi domani sul campo 14" e a chiosa aveva messo le emoji delle tre scimmiette del "non vedo, non sento, non parlo".

La questione ha avuto un seguito: contro Sandgren, Fognini si è innervosito molto e così si è lasciato andare a parole che non sono sfuggite a Ben Rothenberg, autorevole penna del New York Times. E Rothenberg non ha esitato a postare sul suo profilo Twitter il video del "misfatto", con tanto di doppia sottotitolatura.

" E poi è giusto giocare qua? Maledetti inglesi, guarda. Maledetti, guarda. Scoppiasse una bomba su 'sto circolo. Una bomba deve scoppiare qua "

Parole che potrebbero portargli diversi strascichi, soprattutto se si considera - come rimarca ancora Rothenberg - che l'All England Club fu già bombardato nel 1940 dai tedeschi, che colpirono il tetto del campo centrale.