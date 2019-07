Fognini “il maratoneta”: dopo Tiafoe l’azzurro spazza via anche Fucsovics al quinto

L’epilogo è lo stesso di martedì: un balletto a rete e un gesto provocatorio che lascia poco spazio all’immaginazione: "Voi parlate pure, io intanto vinco". Fabio Fognini porta a casa la seconda maratona della settimana annientando il numero 51 al mondo Fucsovics e si guadagna per il terzo anno di fila i sedicesimi a Wimbledon. Il talento di Arma di Taggia è per la 18esima volta al terzo turno in uno Slam: il record italiano di Panatta, fermo a 19, è ormai vicinissimo. Per l’azzurro c’è anche un’altra buona notizia: Fabio, infatti, non affronterà Gilles Simon, autentica bestia nera (con lui ha sempre perso in cinque precedenti), ma Tennys Sandrgren, reduce da un’altra battaglia di 3 ore e 47 minuti. Contro l’americano il numero 10 del mondo ha vinto due volte sulla terra battuta di Ginevra e Rip de Janeiro.

