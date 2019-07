Fognini sventa la minaccia Tiafoe al 5° set: sono 4 gli italiani al 2° turno

Un anno fa una partita del genere l’avrebbe persa. Fabio Fognini supera un primo turno molto insidioso a Wimbledon: il compito affidatogli dal sorteggio non era per nulla banale al cospetto di Frances Tiafoe, numero 38 del mondo capace di arrivare fino ai quarti di finale agli Australian Open.

Il numero 1 d’Italia mette in campo il suo repertorio vasto e ben più completo di quello dell’americano facendo valere i gradi di chi ai Championships è la testa di serie numero 12, ma anche fresco di Top 10 nel ranking mondiale. Il ligure recupera il break concesso in avvio, ma poi cede in chiusura di primo set pagando percentuali al servizio non all’altezza di Tiafoe (90% di prime in campo contro il 65% di Fognini).

Fabio Fognini contro Tiafoe a Wimbledon 2019Getty Images

La partita, però, cambia padrone con il passare dei minuti e con 17 vincenti a 8 l’azzurro recupera il set di svantaggio: d’altronde, la sua superiorità tecnica è eclatante e il giovane statunitense può solo sognare la sensibilità e l’efficacia in controbalzo del suo avversario. Il servizio torna a essere un’arma a favore, smash e volée validi alleati ed è così che il terzo set s’incanala sui binari italiani. A premiare Fognini è anche la straordinaria abilità nel capitalizzare le palle-break: quattro su quattro.

Fabio Fognini in campo a Wimbledon al primo turno contro TiafoeGetty Images

Insomma, è una delle migliori versioni su erba di Fognini in tutta la carriera, ma l’incantesimo si spezza sul 4-2 del quarto parziale. Il passaggio a vuoto, con quattro game di fila vinti da Tiafoe, costa la fatica del quinto set. L’azzurro è bravo, però, a prendersi subito il break di vantaggio come al Roland Garros, due anni fa, nell’unico precedente tra i due protagonisti. Tra attacchi, variazioni e pallonetti, il numero 1 d’Italia si concede anche lo smash a rimbalzo respingendo i tentativi di Tiafoe, mai domo. La fotografia del match è lo smash del 5-3: con tutto il campo aperto dall’altra parte, il ligure sceglie un angolo strettissimo e la soluzione più difficile.

Con classe ma anche con il brivido, in perfetto stile Fognini, arriva così il pass per il secondo turno unito a una gioia sfrenata e condivisa con il pubblico del campo 18: il verdetto è 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 in tre ore e 23 minuti per un altro match non semplice contro l'ungherese Fucsovics. La speranza è che, forte di questa nuova dimensione, Fabio Fognini possa continuare a vincere sfide che pochi mesi fa avrebbe perso.