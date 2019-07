Fuori il doppio Murray-Serena Williams: la maledizione del campo 2 colpisce anche loro

dall'inviato a Wimbledon - E’ stato soprannominato “il cimitero dei campioni”; e anche oggi ha proseguito nel dare credibilità alla sua fama. Sono caduti, giorno dopo giorno, contro avversari sfavoriti, nell’ordine: Tsitsipas, Thiem, Sharapova, Wawrinka, Kerber, Wozniacki, Khachanov, Medvedev, Barty e Pliskova. Oggi cade anche la coppia super favorita del doppio misto – e dall’incredibile attenzione mediatica – Serena Williams-Andy Murray.

Fatale al suo di ex n°1 del mondo, il doppio formato dal brasiliano Bruno Soares e dalla naturalizzata americana Nicole Melichar. I due sono infatti riusciti a far saltare i super favoriti Serena ed Andy, che con la loro partecipazione avevano dato un senso a una disciplina normalmente abbandonata a se stessa e di semplice contorno al contesto in questi tornei.

Una piccola dimostrazione comunque di quanto il livello non sia così scontato, anche per due fuoriclasse come Andy Murray e Serena Williams.