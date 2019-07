Halep e Pliskova ok, Azarenka extralusso. Soffre ma passa anche Svitolina

dall’invitato a Wimbledon – Secondo turno del tabellone femminile, nel lato ‘meno nobile’ di questo Wimbledon 2019, ovvero la parte bassa. Non tradiscono le attese le tenniste più attese nel corso della mattinata. Su tutte, una Victoria Azarenka fin qui apparsa davvero in palla. La due volte vincitrice dell’Open d’Australia ha lasciato solo due game alla ‘aussie’ Ajla Tomljanovic: 6-2, 6-0 per Vika che si gode così il terzo turno.

Un terzo turno dove per Azarenka ci sarà una super sfida a Simona Halep. La romena ha faticato un po’ più delle altre ‘big’, ma di fronte aveva pur sempre un derby: quello con Mihaela Buzarnescu. E’ finita 6-3, 4-6, 6-2 in favore dell’ex n°1 del mondo. Il terzo turno con Azarenka è senz’altro il match più interessante di dopodomani nel femminile.

Spedita viaggia anche Karolina Pliskova, una delle principali favorite – se non la favorita – alla vittoria finale, almeno se consideriamo il rapporto capacità balistiche/stato di forma. La ceca ha spazzato via la campionessa olimpica Monica Puig: 6-0, 6-4. Per Pliskova al terzo turno c’è la cinese di Taipei Hsieh; giocatrice sempre insidiosa e dal tennis estroso. Bel confronto di stili, altro match da non perdere.

Fa festa anche Elina Svitolina, anche se all’ucraina è girata proprio bene. Svitolina, mai oltre i quarti in un torneo dello slam, è stata salvata dal ko fisico di Margarita Gasparyan. La russa aveva infatti vinto il primo per 7-5 ed era al servizio nel secondo set sul 5-6 per portare il set al tie-break. Proprio un movimento in uscita dal servizio l’ha messa ko alla gamba in cui era stata operata al ginocchio: ferma a terra, è stata costretta al ritiro. Per Svitolina, al terzo turno, c’è un impegno tutt’altro che banale: la greca Maria Sakkari.

