Impresa Thomas Fabbiano! Il pugliese elimina Stefanos Tsitsipas!

dall'inviato a Wimbledon - Impossible is nothing, recita uno dei più famosi claim pubblicitari dello sponsor tecnico di Stefanos Tsitsipas. ‘L’impossibile non esiste’, tennisticamente tradotto, è quello che Thomas Fabbiano è riuscito a fare oggi sul campo 2 del torneo di Wimbledon. Una vittoria in 5 set, contro la testa di serie n°7 del torneo, per prendersi quella che fin qui è la più prestigiosa delle affermazioni in carriera.

Che fosse caldo, ‘Tommy’, l’avevamo capito già settimana scorsa, quando partendo dalle qualificazioni sull’erba di Eastbourne si spinse fino alla semifinale, miglior risultato in carriera a livello ATP. Che potesse far saltare il banco con uno dei ‘favoriti tra gli outsider’, era assolutamente impronosticabile.

Non ha ‘rubato’ nulla però Fabbiano. Anzi. Intendiamoci fin da subito: la vittoria è frutto di una partita straordinaria del pugliese, più che una giornata no di Tsitsipas. Perché se è certamente verso che del greco si sono viste versioni migliori, altrettanto lo è che la sua è stata comunque una discreta partita. A fare lo show, più che altro, è stato Thomas Fabbiano, che col dritto in particolare oggi ha disegnato tennis. Sempre in spinta, sempre aggressivo, sempre coraggioso anche nei momenti più complicati. Uno su tutti, certamente, in quel primo game al servizio del quinto set, quando dopo non aver sfruttato due match point nel precedente tie-break, il pugliese era finito spalle al muro. Tre palle break Tsitsipas – già sull’1-0 e con l’inerzia tutta dalla sua – e un allungo che se arrivato avrebbe probabilmente messo la parola fine alle speranze; sarebbe stata la cruda sveglia a un bellissimo sogno.

Thomas Fabbiano al primo turno di Wimbledon 2019 contro Stefanos TsitsipasGetty Images

Fabbiano è invece rimasto attaccato anche lì: con il suo tennis, con il suo coraggio, con la voglia di sparare ancora un’accelerazione di dritto. Ha annullato con fatica le chance di Tsitsipas, si è rimesso in battaglia, ed è tornato a prendersi ciò per cui aveva lottato nelle precedenti 3 ore.

Già perché Fabbiano ha giocato a tutta dall’inizio alla fine. Di un primo set, partito con un break e poi strappato nel nono gioco; al secondo, quando fatale per Fabbiano è stato un break subito in un game in cui conduceva 40-0. E poi ancora il terzo parziale, chirurgico, con il set preso all’avversario nel decimo game, a testimonianza di quanto il pugliese sia sempre rimasto sul pezzo.

Il top del pathos è però arrivato nel quarto e nel quinto set. Fabbiano, al tie-break della quarta partita, era riuscito infatti ad annullare due set point consecutivi a Tsitsipas e conquistarsi 2 match point: il primo sul servizio del greco e il secondo sul proprio. In entrambi i casi però la testa di serie n°7 era stata non solo coraggiosa nell’attaccare, ma anche efficacie. Chiuso poi per 10 punti a 8 il quarto set e con l’evidente spallata morale alla partita, l’inerzia sembrava essere girata. La sopravvivenza però di Fabbiano al momento chiave ha rimesso in piedi, nel giro di 4 game, la stessa identica partita vista nei 4 set precedenti.

Gli Dei del tennis, generosi evidentemente con chi sa gettare il cuore oltre l’ostacolo, hanno così premiato Fabbiano alla prima chance del suo quinto set: un attacco di Tsitsipas, una palla al limite del pugliese e il nastro benevolo a farla cadere nel campo del greco. Break.

Break e fine dei giochi.

Stefanos Tsitsipas a terra dopo una delle tante scivolate incappate durante il match contro Thomas Fabbiano a Wimbledon 2019Getty Images

Già perché confermato il servizio da Fabbiano per il 5-3, Tsitsipas si è arreso così alla giornata di grazia dell’attuale n°89 del mondo, capace di strappare per la prima volta una partita a un Top10 e di volare al secondo turno.

Lì troverà l’eterno bombardiere croato Ivo Karlovic, che alla veneranda età di 40 anni (compiuti lo scorso febbraio) ha superato oggi Arnaboldi conquistandosi il solito spazio in quel di Wimbledon. Per Fabbiano sarà una sorta di replay del match giocato e vinto – sempre al quinto – con Opelka in Australia: gigante contro folletto, servizio contro variazioni e talento. Sperando che l’esito possa essere lo stesso in un quarto di tabellone che privato a questo punto della suo favorito d’obbligo, è aperto per tutti. Fabbiano compreso.