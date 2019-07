L'investitura di Mourinho a Rafa Nadal: "Poteva diventare un grandissimo calciatore"

José Mourinho è sbarcato a Wimbledon per godersi un po’ di tennis extra lusso, in particolare il match del giorno quattro ai Championships tra Rafa Nadal e Nick Kyrgios. C’è un filo rosso che lega il pluridecorato allenatore di calcio portoghese al fenomenale tennista spagnolo: lo spiega direttamente lo “Special One” ai microfoni ufficiali di Wimbledon... E sentite che investitura per il “calciatore mancato” Rafael Nadal!

Le parole di Mourinho

" Penso che sarebbe stato un calciatore fantastico. Suo zio (Angel, ndr) è stato un mio giocatore al Barcellona nel 1996. So che Rafa può giocare a calcio e anche bene. Sarebbe potuto diventare un calciatore con la sua mentalità, con la sua straripanza atletica e con le sue abilità ma per fortuna ha scelto un altro sport e nel tennis è diventato quello che è diventato. "

Un piccolissimo Nadal con lo zio Miguel Angel