Lorenzi e Arnaboldi salutano subito i Championships: troppo forti Medvedev e Karlovic

Medvedev-Lorenzi 6-3/7-6/7-6

Troppo Daniil Medvedev per il pur combattivo Paolino Lorenzi, il titolo della sfida sul campo 18 potrebbe essere questo: il russo testa di serie numero 11 del torneo s’impone con autorevolezza in tre set (6-3, 7-6, 6-3) sul tennista senese e si regala il secondo turno con l’australiano Alexei Popyrin (carnefice senza troppi patemi d’animo nel primo turno di Pablo Carreno Busta). Non c’è storia sul Court 18 perchè Medvedev è “ingiocabile” sul proprio turno di servizio e gioca meglio i punti importanti: troppa ampia la forbice tra i due, oggettivamente.

Karlovic-Arnaboldi 6-4/6-4/7-6

Sfuma il sogno del milanese classe 1987 Andrea Arnaboldi che sul campo 17 di Wimbledon è stato sconfitto dal veterano del circuito ATP Ivo Karlovic. Il gigante croato non concede nemmeno una palla break all’avversario e chiude con il 92% di punti sulla prima di servizio, addizionando 21 ace e 50 vincenti. Doppio 6-4 e vittoria al tie break del terzo set per Karlovic (7-4), dunque, mentre Arnaboldi saluta i Championship a testa alta. Il croato attende ora al secondo turno l'incredibile Thomas Fabbiano, capace di sbarazzarsi del numero 7 del seeding Stefanos Tsitsipas.