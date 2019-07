Mladenovic, blackout sul più bello: passa Kvitova. Barty viaggia spedita

dall’inviato a Wimbledon – Ad aprire la mattinata della quarta giornata all’All England Club, l’attuale n°1 del mondo nonché vincitrice dell’ultimo Roland Garros. Qualche polemica ieri per la scelta di piazzare Ash Barty addirittura sul campo 2, terza scelta, ma la presenza di Petra Kvitova e della stella di casa Johanna Konta hanno costretto lì l’australiana. Non si è fatta troppi problemi comunque la Barty, che di queste ‘formalità’ non è solita curarsi. Materia più che altro per l’intelligenza del Twitter anglosassone. Barty, infatti, sul 2, vola serena con Alison van Uytvanck a cui lascia un totale di 4 game: 6-1, 6-3. Al terzo turno per la n°1 del mondo ci sarà la britannica Harriet Dart, giustiziere della brasiliana Haddad-Maia (che al turno precedente aveva fatto saltare Muguruza). Potete starne certi: al terzo turno per la Barty arriverà il campo centrale.

Ma il match più atteso in termini qualitativi era quello tra Petra Kvitova e Kiki Mladenovic. Vince la Kvitova, ma non senza qualche brivido e qualche punto di domanda sulle condizioni fisiche della ceca, ancora alle prese con i postumi di uno strappo muscolare al braccio sinistro. Kvitova infatti soffre e non poco nel primo set, dove Mladenovic conduce con costanza ma spreca tutto al momento di chiudere: la francese infatti arriva fino a 3 set point, ma nel game decisivo piazza 3 doppi falli. Inutile sottolineare come da quel momento saranno un totale di 9 giochi a 2 per Kvitova, che chiuderà così per 7-6, 6-2. Per la ceca ora la vincente di Anisimova-Linette.

Promossa in mattinata anche Sloane Stephens: l’americana lascia solo due game alla cinese Wang, 6-2, 6-0.

Seguono aggiornamenti nel corso della giornata...