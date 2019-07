Murray e Serena Williams insieme nel doppio misto: "Volevo farlo con la migliore di tutti i tempi"

Attenti a quei due! Nella giornata di martedì, infatti, Andy Murray e Serena Williams hanno ufficializzato che faranno coppia nel torneo di doppio misto di Wimbledon che prenderà il via venerdì 5 luglio, come confermato dal team dello scozzese, vincitore del singolare nel 2013 e nel 2016.

Una mossa di marketing? I due, che hanno in bacheca diversi trofei, saranno comunque una delle attrazioni più importanti del torneo. Murray ha già giocato il doppio misto ma, a Wimbledon, ha raggiunto massimo il 2° turno in coppia con la belga Kirsten Flipkens nel 2006. Serena Williams, invece, ha vinto il doppio misto a Wimbledon nel 1998 con il bielorusso Maks Mirny, il primo dei 16 titoli vinti in doppio (sia femminile che doppio) in carriera negli Slam.

Proprio qualche giorno fa ci scherzava Andy Murray alla domanda se avesse preso parte anche al doppio misto. Lui ha risposto: “Sarebbe bello farlo con la migliore di tutti i tempi...”.