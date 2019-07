Nadal si sbarazza di Sugita in 3 set: lo attende il suo “peggior nemico” Kyrgios

Rafael Nadal va di fretta e in appena due ore e quattro minuti si sbarazza del numero 274 del mondo Yuichi Sugita: tre set a zero con eloquenti parziali di 6-3/6-1/6-3 per il numero due del mondo che ora troverà un avversario non proprio banale al secondo turno di Wimbledon....

Video - Quando Nadal se la prese con Kyrgios: "Non ha rispetto. Non mi preoccupa uno che fa questi show" 01:43

Già, lo attende proprio quel Nick Kyrgios con cui lo scorso febbraio aveva avuto modo di battibeccare tacciandolo di comportamento irrispetoso nei confronti di tutti (persino di se stesso!). Correva il 28 febbraio e Nadal veniva eliminato al secondo turno dell'ATP 500 di Acapulco: scommettiamo che avrà un'immane voglia di rivalsa? In virtù della spettacolare vittoria al quinto set contro il connazionale Jordan Thompson sarà dunque incendiaria sfida tra Rafa Nadal e il ribelle del tennis Nick Kyrgios, appuntamento imperdibile per ogni appasionato che si rispetti.

Tornando al primo turno di Nadal, match davvero agevole per il fenomeno di Manacor nonostante l'inatteso break subito al primo game per mano del 30enne nipponico. Dopo aver recuperato il turno di servizio risultava decisivo l'ottavo game in cui il maiorchino brekkava l'avversario e ipotecava il primo parziale. Davvero senza storia, invece, gli ultimi due set con lo spagnolo a dominare in lungo e in largo silenziando le velleità di rimonta dell'avversario giapponese. Qualche dato eloquente a favore di Nadal: 11 ace contro 4, 94 punti vinti contro 67, 83% di punti vinti a rete contro il 50% del giapponese.