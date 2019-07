Nadal vince l’epica battaglia di nervi con Kyrgios: al 3° turno lo aspetta Tsonga

" Quando lui ha voglia di competere è uno degli avversari più duri da affrontare al mondo, non solo per me. Quando ci prova con tutto se stesso è davvero difificile da battere. Potenzialmente è un campione di Slam "

La frase di Nadal nel post partita sintetizza perfettamente ciò che è successo sul campo centrale di Wimbledon questa sera: è andata in scena una partita epica, di altissimo tennis e serratissima battaglia "mentale” tra due acerrimi rivali. Se Nadal ha recitato la sua parte (ma su questo non c’era il minimo dubbio) Kyrgios per contro ha alzato l’asticella fin dove ha potuto disputando un match sontuoso pur tra mille polemiche con il mondo intero e i soliti discutibili orpelli. L’australiano ha giocato da top 10 e non da 43 al mondo, contribuendo a far assurgere questo secondo turno a partita del torneo, che peraltro non sarà facile scalzare. Ora per un Nadal inevitabilmente ringalluzzito da una vittoria così significativa c'è un terzo turno ostico contro il solido Tsonga: ma il suo cammino sarebbe stato accidentato era risaputo...

Rafa Nadal (Wimbledon 2019)Getty Images

La cronaca del match

Parte in quarta Nadal che borseggia il servizio in apertura di primo set e lo mantiene sino alla fine nonostante il disperato tentativo di Kyrgios di rientrare in corsa nel nono e decisivo game del primo parziale. Solidissimo al servizio il maiorchino che chiude con il 92% di punti vinti con la prima di servizio in campo e l’80% con la seconda. Kyrgios sfodera tweener e battuta da sotto, Nadal si porta a casa il primo set senza troppi patemi d’animo.

Secondo e settimo game del secondo set segnano in primis il break di Kyrgios e poi il contro-break di Nadal, ma nel momento di massima tensione con il giudice di sedia e con lo stesso avversario l’australiano piazza il break decisivo con due splendide volée e costringendo infine Nadal a commettere il gratuito. Come ammetterà lo stesso Nadal il litigio fiume dell'avvversario con il giudice di sedia gli ha fatto perdere la concentrazione. Impressionante in ogni caso il modo in cui Kyrgios ha alzato l’asticella dopo il balbettante avvio di match, escandescenze a parte. Emblematico il conto dei vincenti: 15-5 a favore dell’australiano.

Terzo set equilibrato e intenso con i due avversari a servire in modo solido senza concedere occasioni: il tie break è così la naturale conseguenza di tale impasse. A sorpresa è Nadal ad essere più impattante al servizio conquistando subito il mini break che risulterà decisivo: sul 6-5 il servizio al corpo del maiorchino e il dritto in contropiede sancisce il sorpasso e la svolta pesante come un macigno nell'economia del match.

Quarto parziale sulla falsariga del precedente: nessun break e conclusione al tie break. Ancora una volta Nadal commette meno errori ed è chirurgico al servizio; il comodo smash sbagliato in apertura di tie break da Kyrgios è l'avvisaglia di quello che sarebbe successo di lì a poco. Non c'è equilibrio nel tie break, infatti, e Nadal può così liberare la sua gioia per una vittoria che vale tantissimo.

Gli altri risultati: Cilic e Isner out

Per quel che concerne il tabellone maschile da segnalare l'eliminazione del croato Marin Cilic, finalista a Wimbledon nel 2017, sconfitto nettamente dal portoghese Joao Sousa per 6-4, 6-4, 6-4. Passa il turno, invece, il giapponese Kei Nishikori, numero 8 del seeding, grazie a lampante vittoria ai danni del britannico Cameron Norrie con i parziali 6-4, 6-4, 6-0. Il kazako Mikhail Kukushkin raccoglie il prestigioso scalpo di "Long John" Isner, numero 9 del seeding, mentre l'argentino Diego Schwartzmann si è sbarazzato in tre set del tedesco Koepfer e nel terzo turno affronterà il nostro Matteo Berrettini. Lucas Pouille ha vinto il derby francese con Barrere regalandosi il terzo turno contro Roger Federer.