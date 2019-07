Naomi Osaka, il momento no continua: la giapponese esce al primo turno

Seguono aggiornamenti...

È davvero un brutto periodo per Naomi Osaka che esce al primo turno di Wimbledon contro Yulia Putintseva, colei che l’aveva eliminata anche sull’erba di Birmingham appena 11 giorni fa. Al di là dei meriti della giocatrice kazaka, tennista molto pericolosa su questa superficie, va segnalata la prestazione deludente, l’ennesima, della giapponese.

La vincitrice degli US Open e degli Australian Open era partita carica per questa edizione londinese (“L’obiettivo è vincere Wimbledon e tornare numero 1”), ma il punteggio di 7-6(4) 6-2 fotografa un match di pura sofferenza per lei. Dopo essere uscita al Roland Garros ai sedicesimi contro Siniakova, anche questo major è si rivela fallimentare in attesa del ritorno sul cemento, luogo in cui la sua stella ha iniziato a brillare prima di offuscarsi.

" È il più grande successo della mia carriera [Yulia Putintseva] "