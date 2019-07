Non solo Wimbledon, Berrettini vola anche nella classifica ATP: è fra i primi 20 del mondo

Signore e signori, questo è un giocatore in cui si può credere. Matteo Berrettini scaccia i fantasmi del precedente di Roma e supera in cinque set nel terzo turno di Wimbledon l’argentino Diego Schwartzman. Una vittoria di grinta e determinazione, annullando match point e rimanendo sempre con la testa “giusta”. Una prova di maturità per Matteo che a Londra ha fatto vedere quest’oggi, davvero, di che pasta è fatto. I successi a Stoccarda e ad Halle erano importanti ma sono un nulla al cospetto di questa prestazione di grande livello, soprattutto sotto il profilo agonistico.

Dal punto di vista della classifica questo ha degli importanti riflessi. L’azzurro, virtualmente, con questo riscontro è numero 18 del ranking, avendo raggiunto il quarto turno. Migliorare questa prospettiva? Difficile perché dall’altra parte della rete c’è un certo Roger Federer e batterlo nel giardino di casa è complicato. Il romano però ci proverà perché la sua corsa vuol continuare nella seconda settimana dei Championships. Qualora dovesse superare il “Maestro”, giungere nei quarti di finale significherebbe guadagnare 180 punti e salire al n.15 del ranking, per non parlare delle semifinali, in cui si potrebbe sfiorare la top-10. Sogni ad occhi aperti, visto che i rivali eventuali potrebbero essere Kei Nishikori (testa di serie n.8) e soprattutto Rafael Nadal (n.2 del mondo). Immaginare panorami così ambiziosi non è proibito perché l’ascesa è costante.