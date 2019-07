Order of play del Day 10 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Elina Svitolina vs Simona Halep

Abituate a sfidarsi sulla terra o sul cemento, Elina Svitolina e Simona Halep si regaleranno un’inedita sfida sul centrale di Wimbledon. I precedenti vedono in leggero vantaggio l’ucraina per 4-3, mentre la rumena quest’anno è riuscita a prevalere in semifinale a Doha. Ci attende una bella battaglia, sulla carta molto più equilibrata rispetto a Serena Williams-Strycova.

Order of play Day 10: giovedì 11 luglio 2019

Campo centrale (a partire dalle 14.00 ora italiana)

Elina Svitolina vs Simona Halep

Serena Williams vs Barbora Strycova