Order of play del Day 12 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

A Wimbledon si elegge la regina. Serena Williams va a caccia dell'ottavo sigillo ai Championships, quello che le consentirebbe di raggiungere finalmente Margaret Court, di rompere la maledizione del 24esimo Slam e di diventare un mito vivente del tennis. La romena, alla prima finale in carriera a Church Road, cercherà di impedirglielo ma i precedenti dicono 9-1. L'eccezione? Alle Finals di Singapore nel 2014, nel round robin, ma pochi giorni dopo la statunitense si sarebbe presa la rivincita in finale. Insomma, tutto sembra pronto per mamma Serena.

Order of play Day 12: sabato 13 luglio 2019

Campo centrale (a partire dalle 15.00 ora italiana)

Serena Williams vs Simona Halep

Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah - Finale doppio maschile

Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Gabriela Dabrowski / Yifan Xu - Finale doppio femminile