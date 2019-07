Order of play del Day 13 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Novak Djokovic vs Roger Federer

Federer e Djokovic si affronteranno per la quinta volta in una finale Slam (3-1 per il Djoker il bilancio). Federer lo ha sconfitto solamente nella finale degli US Open 2007. Più in generale lo svizzero non batte il serbo in uno Slam dalla semifinale di Wimbledon 2012. In campo 12 trofei ai Championships (rispettivamente 8 per Roger e 4 per Nole) e 35 major (20 e 15).

Video - Federer: "Sono sollevato sia finito questo match, ma sarà uno dei miei preferiti da riguardare" 01:23

Order of play Day 13: domenica 14 luglio 2019

Campo centrale (a partire dalle 15.00 ora italiana)

Novak Djokovic vs Roger Federer

Robert Lindstedt / Jelena Ostapenko vs Ivan Dodig / Latisha Chan - Finale doppio misto