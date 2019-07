Order of play del Day 3 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Ivo Karlovic vs Thomas Fabbiano

Giornata con tante partite cariche di interesse per gli appassionati ma senza il vero e proprio “big match”. Noi ancora una volta vi invitiamo a seguire da vicino le gesta di Thomas Fabbiano che dopo aver collezionato lo scalpo di Stefanos Tsitsipas cerca gloria al cospetto del gigante buono Ivo Karlovic. Del resto l’azzurro ci ha già abituato a imprese analoghe dato che al secondo turno dell’ultimo Australian Open si sbarazzò dello statunitense Reilly Opelka (211 centimetri d’altezza). In proiezione in caso di successo il pugliese potrebbe trovare Edmund al terzo turno. Ma prima ci sarà da battagliare... E non poco!

Gli italiani in campo

Andreas Seppi vs Guido Pella (Campo dodici, terzo match)

Ivo Karlovic vs Thomas Fabbiano (Campo quattordici, secondo match)

Order of play Day 3: mercoledì 3 luglio 2019

Campo centrale (a partire dalle 12.00 ora italiana)

Monica PUIG vs Karolina PLISKOVA

Kyle EDMUND vs Fernando VERDASCO

Novak DJOKOVIC vs Denis KUDLA

Campo 1 (a partire dalle 14.00 ora italiana)

Heather WATSON vs Anett KONTAVEIT

Karen KHACHANOV vs Feliciano LOPEZ

Caroline WOZNIACKI vs Veronika KUDERMETOVA

Campo 2 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Stan WAWRINKA vs Reilly OPELKA

Simona HALEP vs Mihaela BUZARNESCU

Kevin ANDERSON vs Janko TIPSAREVIC

Cori GAUFF vs Magdalena RYBARIKOVA

Campo 3 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Elina SVITOLINA vs Margarita GASPARYAN

Robin HAASE vs Milos RAONIC

Felix AUGER-ALIASSIME vs Corentin MOUTET

Madison KEYS vs Polona HERCOG

Campo 12 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Victoria Azarenka vs Ajla Tomljanovic

Daniil Medvedev vs Alexei Popyrin

Andreas Seppi vs Guido Pella

Danielle Collins vs Anastasija Sevastova (Non prima delle 19)

Campo 18 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Su-Wei Hsieh vs Kirsten Flipkens

Jeremy Chardy vs David Goffin

Sofia Kenin vs Dayana Yastremska

Campo 14 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Marie Bouzkova vs Maria Sakkari

Ivo Karlovic vs Thomas Fabbiano

Marcel Granollers vs Ugo Humbert

Campo 15 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Benoit Paire vs Miomir Kecmanovic

Viktorija Golubic vs Yulia Putintseva

Campo 16 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Pablo Cuevas v Jiri Vesely

Steve Darcis v Roberto Bautista Agut

Yanina Wickmayer v Shuai Zhang

Petra Martic vs Anastasia Potapova (Non prima delle 19)

Campo 17 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Madison Brengle vs Karolina Muchova

Leonardo Mayer vs Hubert Hurkacz