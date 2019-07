Order of play del Day 4 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Nick KYRGIOS vs Rafael NADAL

Nick Kyrgios-Rafa Nadal, senza "se" e senza "ma" signori. Va in onda sugli schermi di Wimbledon la rivincita dell'incendiario ottavo di finale di Acapulco (ATP 500) tra i due tennisti. E non ci riferiamo solo all'incredibile partita in cui Kyrgios rimontò da 3-6 sotto nel tie break finale ma anche e sopratutto all'invettiva nemmeno troppo velata del maiorchino all'indirizzo del "cavallo pazzo" australiano. Ne vedremo delle belle e se Kyrgios si dovesse davvero esprimere al suo meglio assisteremo a un match memorabile...

Video - Quando Nadal se la prese con Kyrgios: "Non ha rispetto. Non mi preoccupa uno che fa questi show" 01:43

Gli italiani in campo

Matteo BERRETTINI vs Marcos BAGHDATIS (Campo 2, quarto match)

Marton FUCSOVICS vs Fabio FOGNINI (Campo 3, terzo match)

Video - Kyrgios: "Non mi vedrete mai bere una birra con Nadal ma lo rispetto come tennista..." 00:38

Order of Play Day 4: giovedì 4 luglio

Campo centrale (A partire dalle 14.00 ora italiana)

Kei NISHIKORI vs Cameron NORRI

Katerina SINIAKOVA vs Johanna KONTA

Nick KYRGIOS vs Rafael NADAL

Campo 1 (A partire dale 14.00 ora italiana)

Kristina MLADENOVIC vs Petra KVITOVA

Jay CLARKE vs Roger FEDERER

Serena WILLIAMS vs Kaja JUVAN

Campo 2 (A partire dale 12.00 ora italiana)

Ash BARTY vs Alison VAN UYTVANCK

Daniel EVANS vs Nikoloz BASILASHVILI

Lauren DAVIS vs Angelique KERBER

Matteo BERRETTINI vs Marcos BAGHDATIS

Campo 3 (A partire dale 12.00 ora italiana)

Sloane STEPHENS vs Yafan WANG

Mikhail KUKUSHKIN vs John ISNER

Marton FUCSOVICS vs Fabio FOGNINI

Campo 12 (A partire dale 12.00 ora italiana)

Harriet Dart vs Beatriz Haddad Maia

Marin Cilic vs Joao Sousa

Amanda Anisimova vs Magda Linette

Dominik Koepfer vs Diego Schwartzman

Campo 18 (A partire dale 12.00 ora italiana)

Steve Johnson vs Alex De Minaur

Kiki Bertens vsTaylor Townsend

Kaia Kanepi vs Belinda Bencic

Campo 14 (A partire dale 12.00 ora italiana)

John Millman vs Laslo Djere

Carla Suarez Navarro vs Pauline Parmentier

Varvara Flink vs Julia Goerges

Campo 15 (A partire dale 12.00 ora italiana)

Jan-Lennard Struff vs Taylor Fritz

Elise Mertens vs Monica Niculescu

Lucas Pouille vs Gregoire Barrere

Campo 16 (A partire dale 12.00 ora italiana)

Sam Querrey vs Andrey Rublev

Alison Riske vs Ivana Jorovic

Gilles Simon vs Tennys Sandgren

Campo 17 (A partire dale 12.00 ora italiana)

Tamara Zidansek vs Qiang Wang

Laura Siegemund vs Barbora Strycova

Ricardas Berankis vs Jo-Wilfried Tsonga