Order of play del Day 5 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Fernando VERDASCO vs Thomas FABBIANO (Campo 3, terzo match)

Dopo aver archiviato le pratiche Tsitsipas e Karlovic con due imprese al quinto set, Fabbiano torna in campo per inseguire un nuovo sogno: il primo ottavo di finale in uno Slam a 30 anni. Tra lui e la Storia si frappone l'ostacolo Verdasco che lo ha battuto in rimonta qualche mese fa sul cemento di Dubai. Numero 89 contro numero 37, 173 cm vs 188 cm, ancora una volta Davide contro Golia. Forza Thomas!

Video - Thomas Fabbiano, il "cacciatore di giganti" di Wimbledon: la favola del piccolo grande uomo 01:42

Order of Play Day 5: venerdì 5 luglio

Campo centrale (A partire dalle 14.00 ora italiana)

Kevin Anderson vs Guido Pella

Simona Halep vs Victoria Azarenka

Polona Hercog vs Cori Gauff

Campo 1 (A partire dalle 14.00 ora italiana)

Su-Wei Hsieh vs Karolina Pliskova

Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz

Felix Auger-Aliassime vs Ugo Humbert

Campo 2 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Caroline Wozniacki vs Shuai Zhang

Karen Khachanov vs Roberto Bautista Agut

Daniil Medvedev vs David Goffin

Campo 3 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Elina Svitolina vs Maria Sakkari

Karolina Muchova vs Anett Kontaveit

Fernando Verdasco vs Thomas Fabbiano

Campo 12 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Reilly Opelka vs Milos Raonic

Dayana Yastremska vs Viktorija Golubic

Campo 18 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Benoit Paire vs Jiri Vesely

Petra Martic vs Danielle Collins