Order of play del Day 6 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Matteo BERRETTINI vs Diego SCHWARTZMAN (Campo 18, secondo match)

Non ce ne vogliano Rafa e Roger, impegnati sul Centrale rispettivamente contro Tsonga e Pouille, ma nel primo pomeriggio Matteo può fare la Storia. Sull'onda dell'entusiasmo del suo inizio di 2019 da incorniciare con i successi di Budapest e Stoccarda, la semifinale ad Halle e l'ingresso nella top20, il 23enne romano può centrare il suo primo ottavo in uno Slam (se tutto va come deve andare) contro Sua Maestà RF. Davanti l'ostacolo Diego Schwartzman, testa di serie numero 24: la rivincita dell'ottavo agli Internazionali di Roma, vinto dall'argentino due set a zero a maggio. In contemporanea l'altra freccia tricolore Fabio Fognini sfida Tennys Sandgren.

Video - Dal sogno di 'Coco' al ko di Thomas Fabbiano: tre minuti a Wimbledon, Day 5 03:23

Order of Play Day 6: sabato 6 luglio

Campo centrale (A partire dalle 14.00 ora italiana)

Ashleigh Barty vs Harriet Dart

Jo-Wilfried Tsonga vs Rafael Nadal

Lucas Pouille vs Roger Federer

Campo 1 (A partire dalle 14.00 ora italiana)

Serena Williams vs Julia Goerges

Sloane Stephens vs Johanna Konta

Joao Sousa vs Daniel Evans

Campo 2 (Alle 12.00 ora italiana)

Magda Linette v Petra Kvitova

Campo 3 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Kei Nishikori vs Steve Johnson

Kiki Bertens vs Barbora Strycova

Campo 12 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Alison Riske vs Belinda Bencic

Jan-Lennard Struff vs Mikhail Kukushkin

Campo 18 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Elise Mertens vs Qiang Wang

Matteo Berrettini vs Diego Schwartzman



Campo 14 (Alle 13.30 ora italiana)

Tennys Sandgren vs Fabio Fognini

Campo 16 (Alle 12.00 ora italiana)

Carla Suarez Navarro vs Lauren Davis

Campo 17 (Alle 12.00 ora italiana)

Sam Querrey vs John Millman