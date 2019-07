Il match del giorno

Matteo BERRETTINI vs Roger FEDERER (Campo Centrale, terzo match)

Quest'anno sembra proprio che Wimbledon non abbia intenzione di far giocare Novak Djokovic sul Centrale: anche stavolta viene relegato al campo 1, ma il motivo c'è: il suo avversario è rdi poco spessore e sono di certo più interessanti gli altri match in programma: uno su tutti il terzo quello che ci riguarda per questioni di cuore: Matteo Berrettini, infatti, esaudisce uno dei suoi sogni e sfiderà Roger Federer in un incontro tanto difficile quanto non scontato. E se tutti hanno Roger nel cuore, stavolta l'Italia potrebbe anche sperare nella sua eliminazione...

Order of Play Day 7: lunedì 8 luglio

Campo centrale (A partire dalle 14.00 ora italiana)

Joao Sousa v Rafael Nadal

Johanna Konta v Petra Kvitova

Matteo Berrettini v Roger Federer

Campo 1 (A partire dalle 14.00 ora italiana)

Serena Williams v Carla Suarez Navarro

Simona Halep v Cori Gauff

Novak Djokovic v Ugo Humbert

Campo 2 (Alle 12.00 ora italiana)

Ashleigh Barty v Alison Riske

Karolina Muchova v Karolina Pliskova

Kei Nishikori v Mikhail Kukushkin

Campo 3 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Elina Svitolina v Petra Martic

David Goffin v Fernando Verdasco

Guido Pella v Milos Raonic

Campo 12 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Barbora Strycova v Elise Mertens

Sam Querrey v Tennys Sandgren

Campo 18 (A partire dalle 12.00 ora italiana)

Shuai Zhang v Dayana Yastremska

Roberto Bautista Agut v Benoit Paire