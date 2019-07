Order of play del Day 8 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Alison Riske vs Serena Williams (primo match sul centrale)

Serena Williams, dopo i primi due turni un po’ incerti, sta crescendo di partita in partita: il prossimo match sarà il derby americano contro Alison Riske, colei che ha eliminato la numero 1 del mondo Barty e giocatrice mai affrontata prima dalla vincitrice di 23 Slam. Senza giorni di riposo, sarà interessante capire come reagirà il fisico della statunitense che dovrà scendere in campo, sempre sul centrale, anche nel doppio misto in coppia con Andy Murray.

Order of play Day 8: martedì 9 luglio 2019

Campo centrale (a partire dalle 14.00 ora italiana)

Alison Riske vs Serena Williams

Barbora Strycova vs Johanna Konta

Andy Murray / Serena Williams vs Fabrice Martin / Raquel Atawo

Andy Murray e Serena WilliamsGetty Images

Campo 1 (a partire dalle 14.00 ora italiana)

Simona Halep vs Shuai Zhang

Elina Svitolina vs Karolina Muchova

Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin