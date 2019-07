Order of play del Day 9 di Wimbledon 2019

Il match del giorno

Sam Querrey vs Rafael Nadal

Il piatto ricco dei quarti di finale avrà il suo apice in Federer-Nishikori ma noi scegliamo Nadal-Querrey, curiosi di vedere se il maiorchino supererà l’ennesimo esame del suo torneo. I precedenti dicono 4-1 per lo spagnolo, anche se l’ultimo incrocio ha premiato l’americano nella finale di Acapulco del 2017. Al big server servirà una pioggia di ace per tentare di fare match alla pari con il tennista più in forma del momento: sull’erba sarà una prima assoluta tra i due.

Video - Nadal: "Kyrgios? Se continuiamo a parlare di lui non smetterà mai di comportarsi così..." 02:36

Order of play Day 9: mercoledì 10 luglio 2019

Campo centrale (a partire dalle 14.00 ora italiana)

Novak Djokovic vs David Goffin

Kei Nishikori vs Roger Federer

Campo 1 (a partire dalle 14.00 ora italiana)

Guido Pella vs Roberto Bautista Agut

Sam Querrey vs Rafael Nadal