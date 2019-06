Scorrendo l'elenco delle wild card di Wimbledon anche i più esperti si sono interrogati sul profilo di un ragazzo mai sentito prima: Paul Jubb. In effetti, la sua storia è davvero particolare. A 19 anni è stato premiato dall’All England Club con la partecipazione allo Slam londinese da numero 579 ATP (al momento è già il numero 472 in virtù degli ultimi risultati ottenuti). Qualcosa non torna, direte voi. E avreste ragione se non fosse per il fatto che un mese fa è stato il primo britannico ad aggiudicarsi il singolare maschile nel campionato NCAA.

Un titolo che spalanca un sogno

Il torneo è volto a determinare il miglior prospetto tra quelli in circolazione nei college USA. Il teenager britannico ha gareggiato per la University of South Carolina (è il numero uno del college) e ha sconfitto il rivale portoghese Nuno Borges 6-3 7-6 a Orlando, in Florida. Per intenderci, l'albo d'oro raccoglie nomi di prestigio come Jimmy Connors, John McEnroe, Bob Bryan e John Isner. A termini di regolamento, il successo gli avrebbe garantito una wild card per lo US Open. La USTA gli negherà, però, il privilegio perché non è cittadino americano e così Wimbledon, benché la sua classifica fosse insufficiente anche solo per giocare i Challenger, gli ha fatto un regalo. Non male come consolazione.

Paul Jubb in campo durante un match sull'erbaImago

Un'infanzia difficile

Paul è nato a York ma si è trasferito a Hull all'età di tre anni per vivere con nonna Valerie dopo essere rimasto orfano. Il figlio di Valerie, Shaun, prestò servizio nel reggimento dello Yorkshire del Principe di Galles, in Irlanda del Nord e in Bosnia, ma si tolse la vita poco dopo la nascita di Paul, a 30 anni. In un’intervista concessa da Valerie Jubb al Mirror, emerge che il figlio soffrisse di disturbo da stress post-traumatico, sconvolto dal fatto che il suo matrimonio stesse crollando. La mamma di Paul, Jacinta, è invece morta in ospedale nel 2008, quando suo figlio era al primo anno di scuola secondaria. Oggi il ragazzo ha un tatuaggio dei suoi genitori sul torace.

" Frequento l'Università della South Carolina: oltre a giocare a tennis, studio gestione della vendita al dettaglio "

L'attività di scouting premia il suo talento

Nonna Valerie ha tirato su Paul con la pensione e l'assegno di famiglia dopo la morte dei suoi genitori, in una casa popolare a Hull. Durante la sua carriera giovanile, il ragazzo è stato supportato dai suoi insegnanti alla scuola elementare di Golders Hill che lo ha introdotto al tennis. Il suo primo club, il Pelican Park, era formato da campi da tennis abbandonati. Jubb, dopo l'esperienza alla Nuffield Health Tennis Academy di Hull, è entrato quindi nei radar della LTA, la federazione tennistica britannica, grazie al tecnico federale James Trotman (ex coach di Kyle Edmund), che lo aveva notato e segnalato a colui che sarebbe diventato il suo coach: Josh Goffi. Dopo aver vinto i campionati nazionali Under 16, Paul ha vinto una borsa di studio per trasferirsi negli Stati Uniti e tentare l'avventura nel college, in South Carolina.

" Appena tornato a casa con tutti quei documenti mi ha detto ‘Firma qui, firma lì’. Non mi ha quasi dato la possibilità di leggere ciò che ha cambiato la sua vita. Tornerà in America dopo Natale per finire la sua laurea. Lo sport lo ha aiutato a tenerlo occupato e a non smarrire la retta via [nonna Valerie in un'intervista al Mirror] "

Istomin e Rublev ko: l'esplosione

Nel corso della stagione NCAA, ha perso soltanto due match per poi conquistare il titolo universitario, ma quando è iniziata la stagione erbivora, Jubb è tornato in patria: ha giocato il Challenger di Surbiton, in cui ha strappato un set a James Ward (n.204 ATP), ha passato un turno a Nottingham, un paio a Ilkley, con tanto di vittoria contro il numero 104 Thiago Monteiro, e ha soprattutto steso Denis Istomin e Andrey Rublev per qualificarsi all’ATP 250 di Eastbourne. Poco importa se poi è uscito contro Fritz all’esordio perché battere un top 100 (Rublev, 81esimo) e qualificarsi per il primo torneo 250 della carriera nello stesso giorno resterà un ricordo indelebile. Il suo idolo? Novak Djokovic.

" Adoro il modo così elegante e semplice in cui colpisce la palla... Semplicemente amo il suo stile. Ho studiato lo stile di Novak per così tanto tempo e mi sono sentito a mio agio a cercare di replicare la sua risposta al servizio "

Paul Jubb con la maglia del suo collegeGetty Images

A Wimbledon rinuncerà al prize money

A questo punto a Paul Jubb, classe 1999, non resta che pensare alla chance storica di giocare sull’erba degli eletti. E non gli interessano nemmeno i soldi: non intascherà il prize money (45.000 sterline in caso di sconfitta al primo turno) perché ha scelto di rimanere dilettante per continuare con l'Università: dovrebbe completare gli studi nel 2020. Le regole accademiche prevedono che potrà ottenere i soli rimborsi per allenamenti, viaggi e pernottamenti.

" Sono felice di giocare il mio primo Wimbledon e di avere questa incredibile opportunità. Da ragazzino cresciuto a Hull è stato un grande sogno arrivare fin qui. Mi è stata offerta una grande chance e dovrò affrontarla con la giusta mentalità. Se non dovessi farlo, potrebbe essere uno spreco. Ho ancora tutta la mia carriera davanti e questo è quello che mi emoziona di più "

Non ci sarà nemmeno nonna Valerie sugli spalti, ma sarà lo stesso la sua prima tifosa:

" Come posso permettermelo? Un amico mi ha detto che i biglietti costano mille sterline... Questo è comunque un sogno divenuto realtà. Non posso descrivere quanto sono orgogliosa ma non lascerò che la fama lo cambi "