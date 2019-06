Qualificazioni Wimbledon 2019: Arnaboldi, Caruso e Gatto-Monticone al turno decisivo

Andrea Arnaboldi batte in rimonta il giapponese Moriya per 6-7 6-4 6-2 e approda al turno finale di qualificazione. Andrà a caccia della prima qualificazione a Wimbledon contro il russo Karlovskiy. Una grande notizia per Andrea, che di fatto non centra una qualificazione slam dal 2015, quando al Roland Garros arrivò fino al 2° turno. Roland Garros che è per altro l’unico major giocato da lui in carriera (si qualificò anche nel 2014, ma perdendo al primo turno.

Fa festa anche Salvatore Caruso, tennista decisamente caldo in questo momento per la racchetta italiana. Anche il siciliano vola infatti al 3° e decisivo turno rimontando l’australiano John Patrick Smith per 3-6 6-3 6-4. Caruso cercherà la sua terza qualificazione in uno slam (la prima a Wimbledon) contro il canadese Schnur.

Le buone notizie si spostano anche nel femminile, con Giulia Gatto-Monticone che dopo la soddisfazione della prima volta in carriera all’ultimo Roland Garros tenta il colpaccio anche a Wimbledon. La piemontese ha superato la cinese Wang, testa di serie n°21 del tabellone delle qualificazioni, con un netto 6-3, 6-1. Al turno decisivo un ostacolo potenzialmente complicato: la francese Oceane Dodin, che con servizio e dritto potente su questi campi può fare male.

Si fermano Mager, Napolitano e Di Giuseppe

Si arrendono invece Gianluca Mager, sconfitto dal francese Enzo Couacard per 6-3 6-4; così come Stefano Napolitano, ko contro il giapponese Sugita per 4-6 6-3 6-4. Fuori infine anche Martina Di Giuseppe, che si arrende alla testa di serie n°2 del seeding di qualificazione, la russa Anna Bilkova: 6-3 6-4 il punteggio.