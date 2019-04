Se avete 100.000 sterline da investire, potreste pensare di acquistare una delle ricercatissime 2.520 tessere per l'abbonamento al campo centrale di Wimbledon. Non avreste soltanto la possibilità di godervi da vicino lo Slam più elegante del circuito (con annesso accesso al risorante di lusso "Courtside" e visita alla Champions Room), ma anche quella di trasformare l'abbonamento stesso in una piccola miniera d'oro. Statistiche alla mano, alcuni abbonamenti dello scorso lustro sono stati rivenduti sui mercati secondari al triplo del loro valore.

Un secolo di prelazioni: sempre a Wimbledon dal 1920

Da giovedì, l'All England Lawn Tennis Club aprirà ufficialmente le vendite per gli abbonamenti per il quinquennio 2021-2025, con prezzo di base raddoppiato rispetto a quello del lustro in corso: si passerà, infatti, da 50.000 a 100.000 sterline, una scelta presa per ovviare a una qual certa insoddisfazione (!) per gli scorsi incassi. Nonostante l'enorme rincaro, la domanda è comunque destinata a eccedere di gran lunga l'offerta, frenata anche dal diritto di prelazione di cui godono i vecchi abbonati: tramandare l'abbonamento di padre in figlio è infatti una tradizione consolidata, tanto che alcune famiglie sono abbonate ormai sin dal lontanissimo 1920.

Dal 2009, il campo centrale di Wimbledon è stato dotato di tetto retrattile per permettere di giocare anche in caso di maltempo.Getty Images

Tanti posti, ma pochi realmente disponibili

I 2.520 abbonamenti interessano l'anello che circonda il Royal Box e occupano circa un quinto (16.7%) dei posti totali del campo centrale, dotato di una capienza massima di 15.000 spettatori. La corporate hospitality si riserva poi 1.340 seggiolini, cui si aggiunge un altro 21% di posti destinati agli ospiti, alla stampa, alle scuole tennis e alle associazioni estere: conti alla mano, soltanto il 53.5% della capienza del centrale è appannaggio dei comuni mortali. E questo dato spiega in maniera estremamente chiara il motivo di quei prezzi e di quelle code chilometriche al botteghino...