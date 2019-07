Rafa Nadal incontrastabile! Un'altra prova impressionante con Sousa: chi può fermare lo spagnolo?

Rafa Nadal è un uomo in missione e avvisa tutta la concorrenza: il 6-2 periodico rifilato al malcapitato Joao Sousa è una delle prove più convincenti del mancino di Manacor a Wimbledon, il suo 52esimo successo in carriera (superato Bjorn Borg). In un’ora e 45 minuti, il portoghese cede non solo di fronte a uno dei più forti del mondo, ma al tennista con le caratteristiche tecniche per lui peggiori.

Il numero 69 del mondo non ha nemmeno un’arma per vincere i punti velocemente e allora si ritrova di fronte a un muro finendo per sbatterci la testa. Nadal parte avanti di un break sia nel primo che nel secondo set e nei primi quattro game della partita Sousa raccoglie la miseria di quattro punti: se aggiungiamo qualche errore grossolano con il dritto, è facile capire l’esecuzione che mette in atto il numero 2 del mondo.

Da una parte il 12 volte vincitore del Roland Garros sfodera pallonetti, palle corte e voléé con la tranquillità di chi gioca un’esibizione, dall’altra Sousa guarda sconsolato la linea di fondo pizzicata a più riprese dallo spagnolo. Nel terzo game dell’ultimo set, Nadal vince uno scambio da 20 colpi spettacolare e piazza un passante incrociato di rovescio che precede di poco il verdetto. Sousa non arriva mai a palla-break e il maiorchino conquista per la settima volta i quarti di finale ai Championships.

Se i primi turni (leggasi soprattutto Kyrgios e poi Tsonga) potevano rappresentare un’incognita, con il passare dei giorni quest’erba ancor più lenta degli altri anni – a detta di tutti tranne che di Nadal – è diventata territorio di caccia per lui.

" Sono contento, la partita mi lascia molte cose positive. Gioco bene, l’anno scorso ho fatto un grande match in semifinale con Djokovic. Mi sento a mio agio e gioco bene. Non posso fare paragoni con il passato, ma le mie sensazioni sono buone "

Superati i primi esami di un tabellone complicato come testa di serie numero 3, il vincitore di 18 Slam sta crescendo di partita in partita, fisicamente sta benissimo e si candida alla vittoria finale. Al di là dell’impotenza di Joao Sousa, la sensazione è che chiunque voglia vincere quest’edizione di Wimbledon dovrà fare i conti con un uomo in missione.