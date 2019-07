Seppi: "Buona la prima, ma potevo chiudere in tre set"

Buona la prima per Andreas Seppi. Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito UbiTennis.com.

" Sono contento del mio successo, ma ad essere sincero penso che avrei dovuto vincere anche il secondo set. Dopo quel passo falso sono stato bravo ad andare subito via nel terzo e poi ho chiuso bene il match "

Questo 2019 sta proponendo diversi giocatori italiani ottenere ottimi risultati sull’erba. L’altoatesino, specialista dei campi veloci, dice la sua.

" Non so se è cambiata l’erba, di sicuro sono cambiati i giocatori: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego battono tutti e due come treni, impattano bene la palla, hanno un gioco molto adatto a questa superficie. Quelli di prima, come Volandri o Starace, non avevano il gioco per questi campi, essendo meno aggressivi. Giocavano sulla terra, poi venivano qui la domenica prima e come andava andava. Rispetto a una volta c’è anche una migliore comunicazione tra i coach, stanno facendo un buonissimo lavoro gli allenatori che li seguono, c’è scambio di opinioni e di informazioni "

Andreas Seppi, a questo punto, affila le armi per il secondo turno, con la consapevolezza di poter giocare con la mente libera. Ultima battuta sulla polemica delle teste di serie lanciata da Rafa Nadal. “Il discorso del ranking qui Wimbledon, le proteste di Nadal… gli Slam fanno ciò che vogliono, per dire il tie-break al 12 pari inserito qui ai Championships è una follia! Dopotutto non è che a Rafa abbiano dato la numero 15, no?”

