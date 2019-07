Serena non trema con la Goerges. Fuori la n°4 del mondo Kiki Bertens

dall’inviato a Wimbledon – Terzo turno in scioltezza, per la prima volta, tra le favorite del tabellone femminile. La più comoda di tutte è senza dubbio la n°1 del mondo Ash Barty, che fa il suo esordio sul centrale di Wimbledon con un 6-1 6-1 comodo-comodo alla padrona di casa Harriet Dart (la cui prima uscita in questo torneo era stata seguita niente meno che dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton, nonostante il match fosse sul piccolo campo 14). Per la Barty insomma nessun problema nell’accesso agli ottavi. Lì l’australiana troverà Alison Riske, giustiziere un po’ a sorpresa di una Belinda Bencic che era apparsa in netta ripresa. Brava l’americana a passare 4-6 6-4 6-4.

C’era tanta attesa anche per Serena Williams, che nelle prime due uscite con Gatto-Monticone e Juvan non aveva convinto. Lo fa decisamente più oggi, contro un’avversaria nettamente più forte come Julia Goerges. L’americana passa 6-3 -64 e vola anche lei agli ottavi di finale: troverà Carla Suarez Navarro.

La spagnola infatti regola nettamente la sorpresa Lauren Davis, ovvero colei che l’altro giorno aveva eliminato la campionessa in carica Angelique Kerber. Questi campi lenti hanno evidentemente aiutato la terraiola spagnola che si è imposta con un doppio 6-3.

L’unico vero colpo grosso di giornata è quello della Strycova. La ceca infatti rifila un netto 7-5 6-1 alla numero 4 del mondo Kiki Bertens. Il tabellone perde così la quarta forza del seeding. Potrà provare a beneficiarne Elise Mertens, che vince la battagliona al 3° set con la cinese Wang per 6-2 6-7 6-4 e trova appunto la Strycova in un incrocio ghiottissimo per entrambe verso i quarti di finale.