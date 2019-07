Serena Williams e Andy Murray coppia vincente: avanti tutta nel doppio misto

Andy Murray e Serena Williams non sono in forma e non è un mistero per nessuno: lei è reduce da numerose noie a un ginocchio, lui sta rientrando (solo in doppio) dopo l'intervento all'anca ed è ancora vagamente zoppicante. I due, perciò, per ritrovare un po' di ritmo sul campo, hanno deciso di iscriversi insieme al torneo di doppio misto.

Serena aveva già giocato (e finalmente con un buon tennis) la partita con Julia Goerges, Andy arrivava dalla sconfitta in doppio maschile in coppia con Pierre-Hugues Herbert contro Mektic-Skugor. Eppure Serena si è detta tesa per questa sfida di doppio, perché non voleva far sfigurare il suo amico Andy, per il quale nutre una grande stima. E il fatto divertente, al di là della cronaca, è che non si sapeva nemmeno dove avrebbero giocato. Si è capita solo dopo la manovra dell'organizzazione: speravano che il match tra Federer e Pouille sul campo centrale finisse alla svelta, in modo da poter regalare ai due titani di questo torneo misto la ribalta che meritavano.

Così infatti è e il pubblico del centrale può fare scorpacciata di grandissimo tennis. Murray-Williams vincono infatti contro Andreas Mies e Alexa Garachi per 6-4 6-1.

L'incontro è divertentissimo, con colpi di pregio e grandi risate da entrambe le parti, tanto che sembra più di vedere una sfida di Legends piuttosto che una partita di uno dei tabelloni competitivi. Andy e Serena partono subito bene, riuscendo a ottenere il break in apertura su servizio di Mies e mantenendo i propri turni di battuta; inizialmente però non è così facile, perché gli avversari vendono cara la pelle e il settimo game dura addirittura più di 8' minuti, con Mies-Guarach costretti a salvare più break point. L'epilogo è comunque quello atteso: la coppia anglofona si porta a casa il set su servizio Murray per 6-4, con una bella chiusura a rete di Serena.

Il secondo set sembra la fotocopia del primo, ma solo per poco: break in apertura su servizio di Mies, poi però i due ex numeri 1 del mondo in singolare ingranano le marce alte e sia al servizio, sia in risposta fanno valere la loro superiorità tecnica: il secondo set si chiude per 6-1 su servizio di Garachi dopo 1:16 di gioco.

Ora se la dovranno vedere con Fabrice Martin e Raquel Atawo, teste di serie numero 14.