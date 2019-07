Serena Williams rimette nel mirino Margaret Court: è in finale contro Simona Halep

Seguono aggiornamenti...

La finale di Wimbledon sarà Serena Williams-Simona Halep. Svanisce il sogno di Barbora Strycova in 59 minuti di puro dominio della vincitrice di 23 Slam, l’ennesima prova di forza di una giocatrice padrona del proprio destino, ancora una volta. La statunitense riprende quel discorso interrotto ai Championships un anno fa, al cospetto di Angie Kerber, e contro Naomi Osaka agli US Open. Se batterà la romena potrà raggiungere l’agognato Slam numero 24, quello del mito, quello di Margaret Court.

La prima semifinale negli Slam della ceca è un calvario. Serena Williams vince 13 punti su 15 con la prima di servizio nel primo parziale, vinto per 6-1 con cinque game consecutivi. Come sempre, è il set d’apertura quello che fa la differenza per l’americana, abile a spostare da una parte all’altra la 33enne ceca disegnando il campo.