Serena Williams si prende sulle spalle Andy Murray: ottavi raggiunti nel doppio misto

Si divertono, vincono e convincono ma in particolare è Serena Williams a brillare nella coppia più chiacchierata di Wimbledon, quel MurRena ribattezzato dalla stessa americana per la gioia del pubblico di casa.

Il doppio misto è una piacevole conferma per la vincitrice di 23 Slam, fresca semifinalista in singolare dopo il successo su Alison Riske, sempre sul centrale, nel primo pomeriggio. Il francese Martin e l’americana Atawo, teste di serie numero 14 del tabellone, vengono regolati per 7-5 6-3.

Serena Williams è semplicemente devastante, alla faccia della stanchezza o dello scarso impegno da alcuni ipotizzato. La statunitense sta bene e vuole vincere tutto sentendo la responsabilità di "duettare" con sir Andy Murray, il beniamino dei tifosi che non possono sostenerlo in singolare. Insomma, con il suo servizio e le sue risposte vincenti, impallidiscono anche gli uomini al cospetto di Serenona e il prossimo step, vale a dire gli ottavi di finale, sarà ancor più stimolante: ad attenderli ci sono il brasiliano Soares e l'americana Melichar, teste di serie numero 1.