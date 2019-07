Sharapova si ritira, saluta anche la Muguruza; tra le big avanzano Kerber, Kvitova e Barty

Wimbledon saluta Maria Sharapova. Nella seconda giornata di primo turno ai Championships non c'è gioia per la vincitrice del 2004, messa ko da un infortunio alla spalla che l'ha costretta ad alzare bandiera bianca nel terzo set della sfida contro la francese Pauline Parmentier. Un'uscita prematura che fa il paio con quella dell'anno scorso, quando la russa si fece rimontare dalla connazionale Diatchenko dopo aver perso il primo set. Sharapova registra anche una poco lieta prima volta: non si era mai ritirata in una prova dello Slam. Parmentier vince col punteggio di 4-6 7-6 5-0 rit. e si guadagna la sfida contro la Suarez Navarro.

Il primo martedì londinese ha visto in campo le vincitrici di 9 degli ultimi 10 Wimbledon, che hanno avuto sorti alterne. Bene la campionessa uscente Angelique Kerber, che si sbarazza della tedesca Maria per 6-4 6-3 in meno di un'ora e mezza. La imita Petra Kvitova, vincitrice 2011 e 2014, che lascia 6 game alla tunisina Jabeur (6-4 6-2). Cade a sorpresa Garbine Muguruza: la brasiliana Haddad Maia si prende lo scalpo della regina del 2017 (6-4 6-4). Esordio in scioltezza, invece, per la fresca numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, brava a superare Saisai Zheng per 6-4 6-2. Sloane Stephens batte senza problemi Timea Bacsinszky, Belinda Bencic non dà scampo alla Pavlyuchenkova. Ok anche baby Amanda Anisimova: doppio 6-3 a Sorana Cirstea.