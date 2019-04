Tennis, inaugurato il tetto retrattile sul Campo 1 di Wimbledon

Anche se negli ultimi anni ha quasi sempre trionfato il sole sull’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, gli organizzatori del torneo di tennis più famoso e prestigioso del mondo, continuano a “proteggersi” dai rischi della pioggia. Dopo che, nel 2009, è stato inaugurato il tetto sul Centre Court, a 10 anni di distanza è stata presentata anche la copertura del Campo 1.

Con questa novità, si ridurranno drasticamente i rischi di match rinviati o calendari ingolfati sui prati londinesi, rimanendo ben lontani dall’edizione 1997 quando, dopo due intere giornate cancellate, gli organizzatori furono costretti a sancire che si giocasse anche nella “Middle Sunday”.

Dalla prossima edizione, dunque, anche il Campo 1 sarà coperto e, come ha riportato il sito TennisWorldItalia.com, raggiungerà la capienza di 13mila spettatori. Assieme al Campo Centrale, quindi, permetterà al programma di svolgersi anche in caso di pioggia incessante, con un impianto di chiusura e aerazione all’avanguardia.

Tutto è pronto per Wimbledon 2019, con la sua 133esima edizione. Per i vari Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, quindi, l’unico rivale sarà dall’altra parte della rete, e non ci sarà bisogno di controllare le evoluzioni del sempre ballerino meteo londinese.

